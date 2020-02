Ukarany, bo dał się wybrać AfD

Nagła wizyta szefa FDP

– To nie nacisk central partyjnych wywołał dymisję, to nacisk społeczeństwa obywatelskiego w Turyngii był tak duży, że wmieszali się politycy federalni – mówi „Rzeczpospolitej" Jan Hollitzer, redaktor naczelny miejscowego dziennika „Thüringer Allgemeine". Jak dodaje, do Erfurtu, stolicy landu, w czwartek rano przyjechał szef liberałów Christian Lindner i to on skłonił Kemmericha do dymisji, a także opowiedzenia się za nowymi wyborami w Turyngii. Lindner zagroził, że inaczej to on poda się do dymisji, bo pod jego przywództwem FDP nigdy nie będzie miała premiera „z łaski AfD".