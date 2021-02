Zamach stanu w Birmie. Historia zatoczyła koło

Armia Mjanmy (czyli inaczej Birmy) dokonała kolejnego zamachu stanu. Żołnierze aresztowali co najmniej 30 cywilnych polityków, którzy mieli uczestniczyć w poniedziałkowym, inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu.

„Mam przytłaczające wrażenie, że nikt nie jest już w stanie kontrolować tego, co się stanie. Pamiętajmy, że Mjanma jest pełna broni, pełna głębokich podziałów etnicznych i religijnych, gdzie miliony z trudem mogą się wyżywić" – przestrzegł na Twitterze birmański historyk Thant Myint-U na wieść kolejnym wojskowym przewrocie.

– Nie sądzę, by planowali oni aż rok naprzód. Obecnie bowiem w grę wchodzą emocje, urażone ambicje, urazy – powiedział „Rzeczpospolitej" Michał Lubina, ekspert do spraw Mjanmy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pokonała wojskową „przybudówkę" Związek Solidarności. Ten dostał tylko 5 proc., ale wraz z pozostałymi zagwarantowanymi konstytucyjnie miejscami dało to mundurowym prawie jedną trzecią parlamentu.

Ale generałowie poczuli się urażeni, że ich partia straciła połowę miejsc w stosunku do poprzednich wyborów. – Wyborcy Mjanmy wypowiedzieli się i przytłaczającą większością głosów odrzucili rządy wojskowych – podsumował wynik Charles Santiago ze Zgromadzenia Parlamentarnego sojuszu ASEAN.

To odrzucenie uraziło wojskowych, tym bardziej że ich przywódcy, generałowi Ming Aung Hlaingowi, za pół roku kończy się kadencja głównodowodzącego armią i nie był pewien, czy dostanie ponowną nominację.

Flagi oporu

Ale stanowisko głównodowodzącego to również „cała sieć lukratywnych powiązań biznesowych", a jego brak w kraju rządzonym przez niechętnych generałowi polityków to również groźba stanięcia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za zbrodnie na muzułmańskiej mniejszości etnicznej Rohingja. Co prawda pani Aun San Suu Kyi była i jest oskarżana przez międzynarodową społeczność o brak reakcji na mordy wojskowych, ale proces ma generał Ming Aung Hlaing.