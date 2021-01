W Niemczech nadchodzi kres zaciskania pasa

Takie myślenie towarzyszyło pani kanclerz, gdy ponad dziesięć lat temu doprowadziła do wprowadzenie do konstytucji zapisu o hamulcu budżetowym. – Hamulca zadłużenia nie da się utrzymać w nadchodzących latach, nawet przy surowej dyscyplinie wydatków – ogłosił właśnie szef Urzędu Kanclerskiego Helge Braun (CDU), postulując zmianę konstytucji tak, by można było zwiększyć zadłużenie i tym sposobem pokryć niespodziewane wydatki budżetu w czasach pandemii. Taka deklaracja zaufanego współpracownika pani kanclerz wywołała konsternację.

Jednak miliardy na ekstrawydatki w czasie pandemii muszą się znaleźć. Od listopada ubiegłego roku do czerwca tego rząd przeznaczy na pomoc dla gospodarki dodatkowe 50 mld euro. W sumie do tej pory suma pomocy wynosi 80 mld euro plus 23 mld na wypłatę dla pracobiorców i 130 mld z pakietu na podtrzymanie koniunktury. Mimo to niemiecka gospodarka skurczyła się w ub.r. o 5 proc. Jest to mniej niż w rekordowym do tej pory roku 2009, kiedy to spadek PKB wyniósł 5,7 proc. Ocenia się, że w tym roku spadek nie przekroczy 3 proc., a dopiero w 2022 r. nastąpi powrót do poziomu sprzed pandemii.