Frasyniuk do żołnierzy: Każdy ma twarz i rozum

Frasyniuk podtrzymał swoją przedstawioną wczoraj opinię, która wywołała oburzenie w większości środowisk politycznych, również opozycyjnych.

W "Faktach po "Faktach" w TVN 24 Frasyniuk powiedział wczoraj, że uchodźców koczujących na granicy polsko-białoruskiej żołnierze otoczyli jak "wataha psów", a ich samych nazwał "śmieciami".

- Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania - trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice, albo dziadkowie - mówił były opozycjonista.