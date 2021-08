Afganistan: Talibowie zdobywają kolejne miasta. Plan przejęcia Kabulu

- Kabul nie jest teraz w stanie bezpośredniego zagrożenia, ale wyraźnie ... jeśli spojrzeć na to, co robią talibowie, widać, że próbują odizolować Kabul - skomentował rzecznik Pentagonu John Kirby.

Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła w czwartek plan wysłania 3000 dodatkowych żołnierzy do pomocy w ewakuacji pracowników ambasady USA, a Pentagon poinformował, że większość z nich będzie w Kabulu do końca weekendu. Wielka Brytania również potwierdziła rozpoczęcie operacji wojskowej, aby wesprzeć ewakuację swoich obywateli.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że "Afganistan wymyka się spod kontroli" i wezwał wszystkie strony do zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony ludności cywilnej.

- To jest moment, aby zatrzymać ofensywę. To jest moment, aby rozpocząć poważne negocjacje. To moment, by uniknąć przedłużającej się wojny domowej lub izolacji Afganistanu - powiedział Guterres dziennikarzom w Nowym Jorku.