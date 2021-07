Grupa posłów Lewicy przejdzie do PiS? Gawkowski: Śmiech mnie ogarnął

Przed sobotnim posiedzeniem Zarządu Krajowego Nowej Lewicy lider partii Włodzimierz Czarzasty zawiesił sześcioro członków tego gremium, którzy podpisali się pod wnioskiem w obronie zawieszonego europosła Marka Balta. Zarząd podjął decyzję o utworzeniu dwóch frakcji po fuzji z Wiosną.

- To zawieszenia, które dotyczą partii politycznych, a ja jestem szefem klubu parlamentarnego. W klubie parlamentarnym jak w rodzinie - nie ma złości, są same radości, tak by można było to podsumować - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, pytany o sprawę w Polskim Radiu.

Zaznaczył, że klub Lewicy w Sejmie tworzą cztery partie - była Wiosna, byłe SLD, czyli Nowa Lewica, Polska Partia Socjalistyczna i Partia Razem. - I zgodnie współpracujemy, mamy za sobą dobre dwa lata - przekonywał.

- Z klubu parlamentarnego nikogo nie wyrzuciliśmy - podkreślił.

Na uwagę, że w partii są zawieszenia odparł: - Ale ja nie jestem z tej partii.