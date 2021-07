Maksymowicz: Minister Czarnek to wielkie rozczarowanie

Polityk komentował nieudaną próbę odwołania ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Sam nie brał udziału w głosowaniu z powodu choroby, ale stwierdził, że szef resortu edukacji nie jest człowiekiem dialogu, to, co jest teraz przygotowywane, to wejście w autonomię uczelni i "rozmontowywanie" reformy Gowina.

- To wielkie rozczarowanie - powiedział Maksymowicz.

Poseł zauważył, że minister buduje przyszłość Polski "według pomysłów z zupełnie innego świata", a słuchając swego doradcy (Pawła Skrzydlewskiego, autora słynnych już słów o cnotach niewieścich - red.) - który "funkcjonuje w wykopalisku", niszczy podstawy Kościoła i odpycha od niego młodych ludzi.

Ten sam Skrzydlewski, mówił Maksymowicz, "podsuwał" Czarnkowi kandydatów do komisji dyscyplinarnej w ministerstwie, która - zamiast komisji uczelnianej, ma rozstrzygać sprawy sporne.

- Tam się pojawili ludzie, którzy zupełnie nie powinni tam być. Są tam przypadki ludzi, którzy mają prowadzone sprawy dyscyplinarne lub z powodu oszustwa musieli odejść z innych uczelni. Tego nie sprawdzano, nie rozmawiano z uczelniami, nie ma dialogu - ocenił.