Premier Morawiecki: Nie boimy się donosicieli do Brukseli

- Ten sukces oznacza także, że po raz pierwszy, wreszcie dzisiaj w tych dniach, w tych latach, możemy wybierać naszą przyszłość, możemy walczyć nie tylko o wolność od opresji zewnętrznej, od niewoli, od wojny, od zniewolenia komunistycznego, ale możemy walczyć o wolność do stanowienia o własnym losie, i to robimy - stwierdził.

- Oni - nasi przeciwnicy polityczni - teraz mówią, że to oni wymyślili 500 plus. No, jak widziałem odpowiedź, czy słyszałem, pani premier Ewy Kopacz, to chyba średnio dokładnie potrafiła to opowiedzieć, ale wiecie co? Oni wymyślili 500, ale 500 plus oszczerstw i donosów do Brukseli na Polskę. Niestety. A my się chcemy w Polsce rządzić po polsku i nie będziemy słuchać tego, co donosiciele na nas mówią do Brukseli, nie boimy się tego – oświadczył premier.

Ocenił, że "Polski ład" PiS to "zwycięstwo Polaków". - My się będziemy rządzić po naszemu. To standardy życia zachodniego, ale zasady życia według polskich prawideł, polskich tradycji, polskiej wiary - mówił.