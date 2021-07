Wiceminister: Nie ma żadnej dobrej, obiektywnej telewizji

Grupa posłów PiS złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego.

- Ta nowelizacja jest doprecyzowaniem obecnych przepisów ustawy. To dość krótka nowelizacja, ta propozycja dotyczy przede wszystkim wyeliminowania tego, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, czyli nie do końca stosowania przepisów ustawy z 1992 r. - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, pytany o sprawę przez Onet.

- Mam wątpliwości co do okresu przejściowego, tu rzeczywiście dyskusja będzie się musiała odbyć - zaznaczył.

Polityk Solidarnej Polski ocenił, że chodzi o doprecyzowanie przepisów, "które w podobnym kształcie są we Francji czy w Austrii". Podkreślił, że nowelizacja jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej. - Do tego jest też opinia, zachęcam do zapoznania się na stronach sejmowych, że to jest zgodne z przepisami UE - mówił.