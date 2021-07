Piotr Krzystek: Przez pandemię uczniowie stracili czas na budowanie relacji

– Długi okres przebywania w domach i kontaktu zdalnego wpłynął bardzo negatywnie na młodych ludzi. Właściwie dla wielu najmłodszych uczniów takie kontakty są w szkole budowane od początku. Jak popatrzymy na pierwszaka, który poszedł do szkoły we wrześniu i wrócił w czerwcu, to straciliśmy czas na wykształcenie relacji wewnątrz klasy oraz między dzieckiem i nauczycielem – tłumaczy gość podcastu „Mówią Prezydenci”. Piotr Krzystek zapowiada, że na podstawie badań i raportu zostaną stworzone programy pomocowe dla uczniów.



W rozmowie również o tym, na ile samorządy mogą wpływać na szkolnictwo, jak pandemia zmieniła potrzeby mieszkańców Szczecina, o Funduszu Inwestycji Samorządowych i finansach miasta.

Poniżej dalsza część artykułu