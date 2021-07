Niebezpieczne lądowanie. Błędy załogi rządowego samolotu wiozącego prezydenta Andrzeja Dudę

Wydarzenia na pokładzie opisuje Wirtualna Polska. Portal podaje, że o godz. 14:02 załoga, która miała lądować na pasie 25, otrzymała zgodę na lądowanie na drodze startowej 07, niewyposażonej w ułatwiający lądowanie system ILS. W związku z sytuacją konieczne było przeprowadzenie szeregu czynności, by przygotować maszynę do lądowania w nowej konfiguracji według procedury RNAV.

Odnosząc się do podejścia w Lublinie dodał, że piloci "nagle zaczęli przeprowadzać kompletnie nieprzygotowany manewr", a wystarczyłoby pięć minut, by odpowiednio przygotować maszynę do lądowania.

Portal powołuje się na raport Działu Jakości, Bezpieczeństwa Lotniczego i Ochrony Przewozów PLL LOT, według którego wiozący prezydenta piloci o 14:02 zaczęli podejście do lądowania na innej drodze, niż do tej pory zakładali. Według raportu, o godzinie 14:05 embraer znajdował się o 914 metrów za wysoko, a w odległości 9,5 km od lotniska piloci postanowili gwałtownie zmniejszyć wysokość, przekraczając dozwoloną w tej sytuacji prędkość.

W raporcie PLL LOT napisano, że "zmiana w ostatniej chwili typu podejścia (...) miała na celu redukcję obciążenia proceduralnego załogi", jednak z powodu mniejszej automatyzacji i braku jasnej komunikacji między członkami załogi doszło do "zbytniego obciążenia pracą" pilota kontrolującego stery i pilota monitorującego.

Według raportu, klapy zaczęto wypuszczać dopiero na wysokości 90 metrów.

Sporządzony po incydencie raport głosi, że do przyziemienia nie osiągnięto stabilizacji prędkości, prędkość podejścia była za duża w stosunku do prędkości końcowej, załoga przygotowywała się do lądowania bez upewnienia się co do warunków aktualnie panujących na lotnisku, a pełną konfigurację samolotu do lądowania osiągnięto na wysokości 51 m nad ziemią, czyli zdecydowanie zbyt nisko.

WP pisze, że po powrocie do Warszawy członkowie załogi złożyli raporty, w których przyznali się do popełnionych błędów, a Komisja Badania Zdarzeń Lotniczych PLL LOT wszczęła postępowanie.

Okazało się, że 1 czerwca 2020 r. prezydent Andrzej Duda leciał z załogą, która nigdy nie wiozła żadnego VIP-a lotem specjalnym.