Ustawa dot. LGBT. Francuski minister spodziewa się sankcji przeciwko Węgrom

- Nie jestem zwolennikiem wyrzucenia Węgier z Unii Europejskiej - oświadczył.

W ubiegłym tygodniu premier Holandii Mark Rutte mówił, że jeśli Węgry nie zmienią uchwalonych przepisów, to nie mają co dalej robić w UE. - Mówiłem (premierowi Orbánowi - red.): musicie wycofać to prawo, a jeśli wam się to nie podoba i jeśli uważacie, że wartości europejskie nie są waszymi wartościami, to musicie zastanowić się, czy pozostać w Unii Europejskiej - powiedział.

- Walka z homofobicznymi przepisami to obrona wolności indywidualnych i godności człowieka - mówił z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron dodając, że Węgry powinny pozostać w UE.