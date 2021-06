Hołownia: Terlecki powinien oddalić się w pośpiechu

Pytany, czy prowadzi rozmowy z prezesem Porozumienia Hołownia odparł, współpracownicy jego i Gowina "mają dalekie kontakty". - Rozmawiamy z bardzo różnymi politykami, również z politykami Zjednoczonej Prawicy, PSL-u, Lewicy, PO - mówił.

Polityk odniósł się też do transferów politycznych. Zadeklarował, że podejście jego formacji do tego tematu jest "czysto pragmatyczne". - Jak będziemy potrzebowali (dodatkowych parlamentarzystów - red.), to przyjmiemy. Nie marzymy o klubie parlamentarnym, choć moglibyśmy dzisiaj go mieć - powiedział. Dodał, że "okienko transferowe" do Polski 2050 nie jest zamknięte.

Nawiązując do hasła uczestników protestów Strajku Kobiet Szymon Hołownia ocenił, że obecny parlament "powinien oddalić się w pośpiechu".

Czy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) również? - padło pytanie w związku z tym, że na najbliższym posiedzeniu posłowie mają głosować nad wnioskiem o odwołanie wicemarszałka. Wniosek złożyła opozycja po wpisie Terleckiego na temat Swiatłany Cichanouskiej.

- Tak, nawet w jeszcze bardziej gwałtownym pośpiechu niż cały Sejm - odparł Hołownia deklarując, że posłowie koła Polski 2050 poprą wniosek o odwołanie Terleckiego.

Hołownia powiedział, że nie umie przewidzieć wyniku środowego głosowania. - Nie wiem, jak zachowają się posłowie Gowina. Proszę pamiętać, że dzisiaj Kaczyński przed każdym głosowaniem musi kupować posłów, jest dzisiaj na musiku - ocenił.