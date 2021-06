Minister Czarnek: Polacy dokładnie wiedzą, kto jest normalny, a kto nie

To, co działo się na Paradzie Równości w Warszawie "nie ma nic wspólnego ani z równością, ani z tolerancją, to fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji" - ocenił w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odnosząc się do części uczestników marszu stwierdził, że to "ludzie, którzy nie zachowują się w sposób zgodny ze standardami i normalnie".

Przemysław Czarnek był w TVP Info pytany o raport Open For Business, według którego brak inkluzywności wobec środowisk LGBTQI+ kosztuje Polskę, Węgry, Rumunię i Ukrainę ponad 8,6 mld dolarów rocznie. – To jest po prostu obraza ludzi inteligentnych i obraza inteligencji Polaków - odparł. - Polacy dokładnie wiedzą, kto jest normalny, a kto nie. Przed telewizorami siedzą dzisiaj, w tym momencie, normalni ludzie. Zobaczcie państwo. Widzieliście państwo przed momentem zdjęcia z tej parady tzw. równości, bo to z równością nie ma nic wspólnego - dodał, odnosząc się do wyemitowanych przez TVP Info zdjęć z Parady Równości, która w sobotę przeszła ulicami Warszawy. - Widzieliście tam osobników ubranych jakoś dziwacznie, jakiegoś mężczyznę ubranego jak kobieta. Czy to są ludzie normalni, państwa zdaniem? - kontynuował Czarnek. Minister edukacji i nauko ocenił, że "wszyscy Polacy dokładnie widzą, co się dzieje na tych ulicach" oraz wiedzą, na czym polega równość i tolerancja.



- Ale to, co tam się działo, nie ma nic wspólnego ani z równością, ani z tolerancją. To fetyszyzowanie i wykrzywianie równości i tolerancji. To nie jest równość i to nie jest tolerancja - oświadczył.

Odnosząc się do wspomnianego wcześniej przez siebie mężczyzny dodał: - Ten osobnik, ci osobnicy, którzy tam chodzą, to są ludzie, którzy nie zachowują się w sposób zgodny ze standardami i normalnie. - To jest demoralizacja publiczna, to obraza moralności publicznej i inteligencja Polaków jest na tyle rozbudowana, że tego typu raporty, o których pan mówi, niemające nic wspólnego z nauką, są po prostu obrazą inteligencji. Ale dobrze, Polacy dobrze to wiedzą, jak to wygląda – zwrócił się do prowadzącego. - Równość? Tak - zaznaczył. - Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, wszyscy jesteśmy równi w godności osoby ludzkiej, ale nie jesteśmy równi w uprawnieniach. Ktoś, kto demoralizuje, ktoś, kto promuje różnego rodzaju dewiacje nie ma takich samych praw publicznych jak osoba zachowująca się zgodnie ze standardami i z normami, która nie demoralizuje - powiedział Przemysław Czarnek.

Dopytywany o te słowa dodał, że na Paradach Równości są sytuacje, "gdzie ludzie roznegliżowani całkowicie chodzą po ulicach". Minister pytał, czy goły człowiek chodzący w centrum miasta ma prawo do tego spaceru, "czy też prawo do spaceru ma ojciec z dzieckiem zachowujący się normalnie?". - Otóż nie ma równości w uprawnieniach między tymi ludźmi, bo ktoś, kto demoralizuje nie ma prawa publicznie w ten sposób występować - oświadczył zaznaczając, że "jest coś takiego jak moralność publiczna i obraza moralności publicznej". - I w tym sensie nie możemy fetyszyzować równości. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, wszyscy jesteśmy równi w godności osoby ludzkiej, ale jeśli ktoś nie przestrzega norm i demoralizuje, to nie ma prawa do tego rodzaju zachowań - mówił. - Ja nie mówię w tym momencie o tych konkretnych panach, bo zaraz mnie będą pozywać - zastrzegł. - Ale popatrzcie państwo na tych ludzi: czy to jest norma, która obowiązuje na polskich ulicach? Przecież wszyscy widzimy, że jest różnica między tymi, którzy zachowują się normalnie i tymi, którzy zachowują się w ten sposób, i nie ma tu równości w tym sensie, że jesteśmy tacy sami. Na szczęście nie jesteśmy tacy sami - powiedział Czarnek.