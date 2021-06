PSL gra o centrum i buduje nową chadecję

Do Koalicji Polskiej dołączył usunięty z Koalicji Obywatelskiej poseł Ireneusz Raś oraz senator Kazimierz Michał Ujazdowski z KO. Czym zajmą się w nowym ugrupowaniu? – Poseł Raś ma budować chadecko-konserwatywne stowarzyszenie, które ma przyciągnąć polityków z całej Polski, senator Ujazdowski zajmie się przygotowaniem pomysłów na naprawę państwa, służby cywilnej i wymiaru sprawiedliwości – tłumaczy Michał Kolanko.

Jak te transfery odbiją się na PO? – To wstrząsy wtórne pod decyzji w sprawie aborcji, być może będą kolejne przejścia z konserwatywnego środowiska PO do PSL – mówi Michał Kolanko.

Czy Rafał Trzaskowski czeka z otwartymi ramionami na Donalda Tuska? Dlaczego Szymon Hołownia utrzymuje poparcie mimo że wszyscy mówili, że to niemożliwe bez obecności w parlamencie? Co oznacza powstanie partii Adama Bielana? Co zmienią wybory w Porozumieniu Jarosława Gowina? O tym wszystkim w nowym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”.