Koniec ery Beniamina Netanjahu. Kneset poparł nowy rząd Izraela

W przemówieniu Bennett oświadczył także, że jeśli Hamas zaatakuje Izrael, to otrzyma mocną odpowiedź. Ocenił również, że powrót do porozumienia nuklearnego z Iranem byłby błędem. Zadeklarował, że Izrael nie pozwoli Iranowi na wejście w posiadanie broni jądrowej.

- Jestem dumny z tego, że mogę usiąść do rozmów z ludźmi o bardzo różnych poglądach - mówił Bennett. - W decydującym momencie wzięliśmy na siebie odpowiedzialność - dodał. Ocenił, że alternatywą dla nowego rządy byłyby kolejne wybory i podziały w społeczeństwie. - Czas, by odpowiedzialni liderzy z różnych części narodu zatrzymali to szaleństwo - stwierdził.

Lapid przeprasza matkę

Powstanie nowego rządu wynegocjował Jair Lapid, lider centrolewicowej partii Jesz Atid. Powołanie rządu kończy dwunastoletni okres rządów Netanjahu, którego Likud wygrał wybory z marca tego roku, ale nie był w stanie sformować większości.

W niedzielę z uwagi na zakłócających obrady Lapid zrezygnował z wygłoszenia przygotowanego wcześniej przemówienia. Dodał, że na mównicę wszedł tylko po to, by przeprosić swoją matkę. - Zakładałem, że będziecie w stanie zapanować nad sobą i zachować się honorowo - powiedział do części zebranych.

- Chciałem, by moja matka była dumna z demokracji. A teraz ona i wszyscy obywatele kraju czują wstyd z powodu waszego zachowania. To przypomniało im, dlaczego trzeba was zastąpić - zwrócił się do zakłócających posiedzenie stronników Netanjahu Lapid.