Kaczyński: Nasi koledzy wesprą "Nowy Ład" PiS

Kukiz podkreślił, że szczególnie ważne dla niego jest dokonanie takich zmian, by każdy Polak miał bierne prawo wyborcze i mógł być wybrany do parlamentu bez konieczności wiązania się z partia polityczną.

- My poprzemy szereg ustaw ważnych dla Kukiz'15 - na początek antykorupcyjną oraz o sędziach pokoju. Z kolei Kukiz'15 będzie wspierał "Polski Ład" i razem zrobimy wszystko, co jest potrzebne, aby obecny układ polityczny w parlamencie trwał - zapowiedział Kaczyński.

Rozmowy PiS i Kukiz'15 trwały od kilku miesięcy.

Już w grudniu ubiegłego roku Paweł Kukiz nie ukrywał, że "stanie z każdym", kto poprze jego polityczne cele - "zmianę ustroju Polski, zmiany ordynacji wyborczej, zmiany pozycji obywatela w państwie".

- Niestety, ani Lewica, ani Hołownia, ani Platforma nie są zainteresowane proponowanymi przeze mnie zmianami ustrojowymi. Paradoksalnie, otwarta na dyskusję jest partia, którą określa się mianem najbardziej siermiężnej po 1989 r., czyli PiS - mówił polityk.

Kilka tygodni temu Kukiz wyraził nadzieję, że podpisze porozumienie programowe z PiS, przy czym zastrzegał, że nie będzie to koalicja, a współpraca programowa. - Mnie można kupić tylko i wyłącznie uchwaleniem moich ustrojowych, proobywatelskich postulatów. To podstawa- mówił Kukiz, dodając, że PiS wykorzysta go do swoich celów, a on PiS - do swoich.

Pierwsze efekty podpisanej współpracy już są - kilka dni temu do Sejmu trafił projekt ustawy antykorupcyjnej, przewidujący zmiany m.in. w Kodeksie karnym, ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawie o partiach politycznych.

Pod projektem podpisali się posłowie klubu PiS, czteroosobowego koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia oraz liczącego trzy osoby koła Polskie Sprawy.