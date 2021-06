Szczyt NATO. Prezydent Duda: Dużo mówiło się o zagrożeniu ze strony Rosji

- Bardzo dużo mówiło się o potencjalnych zagrożeniach, w tym - mogę to wprost powiedzieć, to się przewijało w absolutnej większości wypowiedzi, w tym w wypowiedzi prezydenta Joe Bidena - że niestety cały czas jest zagrożenie absolutnie aktualne ze strony Rosji w postaci różnego rodzaju agresywnych zachowań, w postaci agresji na Ukrainie i że to jest dzisiaj jedno z absolutnie największych wyzwań, jakie w ogóle istnieją w przestrzeni geopolitycznej, w szczególności oczywiście tych dotyczących naszej części Europy - relacjonował.

Andrzej Duda przekazał, że przywódcy rozmawiali także o przyjętym dziś dokumencie "NATO 2030", dotyczącym wyzwań stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim. Prezydent oświadczył, że w związku z planem można spodziewać się "wzrostu zaangażowania państw członkowskich, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego". - Można więc w perspektywie spodziewać się także i wzrostu intensywności obecności Sojuszu także i w naszej części świata. Oczywiście to dotyczy także kwestii, o których mówimy od lat, a mianowicie wzrost nakładów państw członkowskich na obronność, ten element także jest tam powtórzony - powiedział prezydent.

Wyraził nadzieję, że nowa koncepcja strategiczna Sojuszu zostanie przyjęta na szczycie w Madrycie w 2022 r.

- Komunikat, śmiało można powiedzieć, jaki dzisiaj NATO jednogłośnie wysyła w świat jest absolutnie jednoznaczny: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo dla naszych obywateli, przede wszystkim bezpieczeństwo kolektywne - stwierdził prezydent.

- Bardzo mocne podkreślenie przez prezydenta Joe Bidena znaczenia artykułu piątego i odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych za światowe bezpieczeństwo, za co dziękowałem prezydentowi w swoim wystąpieniu - dodał oceniając, że to z polskiego punktu widzenia była "sprawa niezwykle istotna".