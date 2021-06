Boris Johnson stracił posła. Porażka w okręgu po 47 latach PAP/EPA

Kandydat Partii Konserwatywnej Borisa Johnsona przegrał wybory uzupełniające do Izbie Gmin w okręgu Chesham and Amersham. To pierwsza porażka torysów w okręgu położonym na przedmieściach Londynu od momentu jego utworzenia w 1974 roku.