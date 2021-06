Tusk zasiądzie w Senacie? Minister: Nie boimy się

- Ale wejście Tuska do polityki to jest trochę zgrana karta, więc to nie jest problem - dodał Czarnek.

Czarnek przyznał, że wejście do Senatu Tuska z okręgu obejmującego warszawskie dzielnice Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów "to nie jest problem".

Scenariusz ten miałby przewidywać złożenie mandatu senatora przez Barbarę Borys-Damięcką, senator z Warszawy. W wyborach uzupełniających do Senatu miałby wówczas wystartować Donald Tusk. Obecnie realizacja tego planu jest uzależniona od tego czy Tusk zdecyduje się na powrót do polityki krajowej.

Minister podkreślał, że Tuska obciąża "wiele zaniedbań" i "kiepskiej polityki".



- To człowiek znany z tego, że kiedy był premierem w budżecie państwa było co roku o 100 mld zł mniej. To jest pytanie - również do Donalda Tuska jako senatora - mówił Czarnek.

- Nie boimy się Tuska, życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego - dodał.

- Siła Zjednoczonej Prawicy polega na tym, że my robimy swoje, realizujemy swój plan. To co się dzieje na opozycji w mniejszym stopniu nas interesuje - podsumował.