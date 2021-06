Cieszyński wraca do rządu. „Opozycja to wykorzysta” Fot. Piotr Nowak/PAP

- Dla opozycji to będzie gratka, że ktoś kto ma taką skazę, jak zakup respiratorów od handlarza bronią, będzie w rządzie. Opozycja na pewno będzie to wykorzystywać i krytykować ministra – tak o nominacji Janusza Cieszyńskiego na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za informatyzację mówią Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński, dziś gościnnie komentujący najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. W podcaście również o zawiadomieniu złożonym przez Mariana Banasia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, Joachimie Brudzińskim tłumaczącym kim są „hołota i popaprańcy”, porozumieniu PiS i Kukiz’15 oraz „małej stabilizacji” w sondażach.