Brytyjscy parlamentarzyści: Papierosy dopiero od 21 lat AdobeStock

Grupa brytyjskich parlamentarzystów tworzących Ponadpartyjną Grupę Parlamentarną ds. Palenia i Zdrowia wzywa rząd, by ten rozważył podniesienie wieku osób mogących kupować legalnie papierosy do 21 lat, aby zakończyć "epidemię tytoniu" do 2030 roku.