Dlaczego europosłowie PiS byli przeciw rezolucji PE ws. KPO?

Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą prawa PE do informacji w sprawie bieżącej oceny krajowych planów odbudowy. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 602 europosłów, 35 było przeciw, a 56 wstrzymało się od głosu.

Przeciw przyjęciu rezolucji głosował przedstawiciel frakcji Tożsamość i Demokracja (ID) oraz 34 deputowanych z frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR), w tym wszyscy (27) europosłowie PiS. 23 europosłów ECR z innych państw poparło rezolucję.

Dowiedz się więcej:

Prawo PE do informacji o KPO. Z Polaków tylko europosłowie PiS przeciw

Rezolucja głosi, że demokratyczna i parlamentarna kontrola nad wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego na wszystkich etapach.

"Jedyna delegacja w Parlamencie Europejskim, która głosowała przeciw prawu PE do informacji o Funduszu Odbudowy to delegacja polskiej rządzącej partii PiS. Co oni mają do ukrycia? Co polski rząd ukrywa w swym wartym 42,1 mld euro planie odbudowy" - napisał na Twitterze wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Siegfried Muresan. "Niezbędna jest przejrzystość. Ludzie muszą wiedzieć, jak pieniądze są wydawane" - podkreślił.