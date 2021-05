Siemoniak: Taka uroda PO - tu nikt nikogo nigdy nie oszczędzał

- To było spotkanie parlamentarzystów Platformy. To nie było spotkanie parlamentarzystów z przewodniczącym, chociaż Borys Budka mu przewodniczył - relacjonował w rozmowie z dziennikiem „Polska The Times” Tomasz Siemoniak. Dodał, że w trakcie spotkania nie pojawiły się żądania dymisji przewodniczącego PO.

- Rozmowa była bardzo długa, ponad pięćdziesiąt kilka osób zabrało głos, nie było żadnych ograniczeń czasowych, stąd spotkanie trwało blisko sześć godzin. Zwyciężył rozum i racjonalność. I przekonanie, że dużo więcej nas łączy, mimo różnic zdań, niż dzieli - mówił Siemoniak.

Wiceszef Platformy zaznaczył, że „słów krytyki było bardzo wiele”. - Taka uroda Platformy - tu nikt nikogo nigdy nie oszczędzał. Nawet kiedy Platformie szefowali poprzedni przewodniczący, ludzie nigdy nie bali się zabierać głosu - przekonywał.

- W PO jest wiele bardzo doświadczonych osób, z niejednego pieca chleb jedli i nie mają żadnego problemu z powiedzeniem, że coś im się nie podoba. Zwłaszcza że Borys Budka sam do tego zachęcał, tłumacząc, że wewnętrzne, zamknięte spotkania to jest forum do dyskusji, krytyki czy wysuwania jakichś propozycji, a nie forum publiczne. Jeżeli taka dyskusja przenosi się do mediów, zawsze szkodzi partii - dodał.

Zdaniem Siemoniaka „w tej chwili jakiekolwiek dywagacje o zmianie przewodniczącego działają na niekorzyść Platformy”. - Mówię to także z pozycji osoby, która była kontrkandydatem Borysa Budki w wyborach na szefa PO - podkreślił. - Uważam, że w takich momentach trzeba się kierować interesem partii, a nie emocjonalnymi odczuciami czy interesem własnym. Panuje złudzenie, że wymiana przewodniczącego jest jakąś cudowną receptą na sukces, nie jest. Ciągły postulat zmiany władz to droga do konfliktu - ocenił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.