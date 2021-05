Krzysztof Żuk: Przywracamy Lublin do życia. Tego oczekują mieszkańcy

– W tej chwili najważniejszym naszym celem jest przywrócenie miasta do życia w sensie jego aktywności społecznej, naukowej, kulturowej i tak dalej. Tego mieszkańcy od nas oczekują. Już rozpoczęliśmy nowy sezon kulturalny – mówi prezydent Żuk o Lublinie po III fali pandemii koronawirusa. – Lublin jest miastem młodych, ich zachowanie jest przewidywalne. Chcą szybko wrócić do aktywności, która była wcześniej. Co do osób starszych, to obawy się utrzymują – mówi prezydent.

Prezydent Żuk opowiada też o swojej deklaracji, co do kandydowania w 2023 r., która padła kilka tygodni temu. – Sprawa jest stosunkowo prosta. Ja też nie byłem zwolennikiem, by się wypowiadać w tej kwestii. Uporczywie przekazywano informacje w sferze publicznej o tym, że chcę iść powalczyć o mandat posła lub europosła. W związku z tym – to kwestia lojalności wobec współpracowników – powiedziałem, że chcę tu zostać, mamy strategię do zrealizowania. Ponoszę odpowiedzialność za to, co dzieje się w mieście i chcę ponosić, o tym oczywiście zdecydują mieszkańcy – mówi nam prezydent.