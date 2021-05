Dlaczego PiS w „Nowym Ładzie” nie wspomniał o opodatkowaniu globalnych korporacji? Premier wyjaśnia

- Jednak nie odpuszczamy tego tematu i nie odpuszczamy go w sposób absolutnie jednoznaczny - zapewnił szef rządu. - Walczymy mocno z rajami podatkowymi, (...) które pozwalają - co tu dużo mówić - umykać z podatkami do Luksemburga, Holandii czy Irlandii. To piękne kraje, ale coraz głośniej chcę apelować o to, żeby przestały żyć kosztem innych. Bo wszystkie te firmy, zarejestrowane w Holandii czy Luksemburgu, powinny płacić podatek proporcjonalnie do biznesu, który uzyskują w innych krajach - tłumaczył Morawiecki.

- W sumie więc z dużą częścią tego pytania tutaj zadanego bym się zgodził. I bardzo bym chciał, żeby te firmy były opodatkowane dużo bardziej sprawiedliwie. Jest to jednak przede wszystkim wtedy do wykonania, kiedy będziemy mieli wspólne europejskie podejście - dodał premier.

Morawiecki zaznaczył, że PiS „kilka miesięcy temu zaproponował pierwszą odsłonę takiego podatku”. - Nazwaliśmy go podatkiem reklamowym, ale niektórzy zorientowani w tym temacie też wiedzą doskonale, że on się odnosi do gigantów cyfrowych - przekonywał.

Chodzi o przedstawiony na początku reklam nowy pomysły daniny od reklam, tłumaczony wówczas m.in. koniecznością wyrównania szans firm krajowych w porównaniu do globalnych korporacji cyfrowych, czy solidarnością społeczną i koniecznością dołożenia się mediów do walki z pandemią. Nowy podatek, nazywany składką solidarnościową, miał objąć przychody z reklam w internecie, tradycyjnych mediach (w tym w prasie, telewizji, radio), kinach oraz na nośnikach zewnętrznych.

Eksperci zwracali wówczas uwagę, że propozycje rządu w przedstawionym kształcie nie mają wiele wspólnego w ideą podatku cyfrowego. – Rząd uzasadnia, że nowy podatek ma objąć przede wszystkim duże, międzynarodowe podmioty uzyskujące przychody z reklam, w mojej ocenie jednak w dużej mierze podmioty te tego podatku nie zapłacą – komentował w lutym w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Michał Borowski, ekspert podatkowy BCC. – Ale na pewno zapłacą je krajowi przedsiębiorcy, wydawcy, stacje telewizyjne, ale również np. duże kluby sportowe uzyskujące przychody z reklam na nośnikach tradycyjnych – dodawał.

Premier w poniedziałek ocenił, że reakcje na plany rządu, dotyczące podatku od reklam, były „bardzo trudne”. - No i niestety na tamten moment nie mieliśmy większości parlamentarnej do przegłosowania tego podatku, opłaty reklamowej czy cyfrowej, czy cyfrowo-reklamowej, ale nie będziemy ustępować z tego tematu. Jest to bardzo ważny temat i z całą pewnością, wierzę w to, chcemy opodatkować te gigantyczne firmy, największe na świecie w sumie, po to, żeby ten system był dużo bardziej sprawiedliwy - dodał Morawiecki.