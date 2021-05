Zandberg: Lewica chce Europy zjednoczonej i socjalnej

- Koalicyjny Klub Lewicy wierzy w zjednoczoną Europę. Chcemy Europy silnej, chcemy Europy zjednoczonej i chcemy Europy socjalnej - powiedział Adrian Zandberg (Razem). Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział projekty ustaw dotyczące pracowników.

1 maja przedstawiciele Lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. - To dobry dzień, żeby przypomnieć, że dobrobyt bierze się z pracy, a to oznacza, że ta praca powinna być dobrze wynagradzana, powinna być stabilna, powinna być bezpieczna. Tak niestety dzisiaj w Polsce nie jest - mówił Adrian Zandberg.

- W parlamencie jest ustawa gwarantująca pracownikom teraz, w trakcie pandemii, 100 proc. chorobowego. W parlamencie jest ustawa chroniąca pracowników przed tym, żeby nie wolno ich było zwolnić w trakcie pandemii za to, że są chorzy, bo to dzisiaj niestety w wielu firmach się dzieje. Ten obłęd, w którym zysk jest stawiany ponad ludzi doprowadził do tego, że mamy 100 tys. ofiar tej pandemii, bo głównym ogniskiem zakażeń były miejsca pracy, zakłady pracy, bo ludzie chodzili do pracy, mimo że byli chorzy, bo bali się tego, że będą mieli obcięte pensje, bo bali się tego, że zostaną wyrzuceni z pracy za to, że powiedzą "muszę wziąć L4". To musi się skończyć - mówił Zandberg.

Zandberg: Chcemy Europy socjalnej Według posła, Polska może być "normalnym nowoczesnym państwem dobrobytu, w którym praca jest szanowana". - Uważamy, że najwyższy czas, żeby Polska stała się krajem sprawiedliwszym społecznie - stwierdził Adrian Zandberg. Mówił także, że klub Lewicy "wierzy w zjednoczoną Europę". - Chcemy Europy silnej, chcemy Europy zjednoczonej i chcemy Europy socjalnej; Europy, która idzie do przodu i integruje się mocniej, Europy, która wspólnie inwestuje po to, żeby dać szansę młodym, po to, żeby zmierzyć się z wyzwaniem klimatycznym, po to żeby walczyć z nierównościami - oświadczył. - Jesteśmy, będziemy trwale stać w tym miejscu, w którym polska lewica po prostu jest od zawsze, w miejscu, w którym mówimy jasno, że Europa to jest polska przyszłość i że przyszłością Polski w Europie nie wolno grać w pokera - zaznaczył.