Fundusz Odbudowy. Konfederacja apeluje do prezydenta o przestrzeganie konstytucji

Przewodniczący koła Konfederacji ocenił, że skorzystanie w sprawie projektu z tzw. małej ratyfikacji byłoby "jawnym złamaniem konstytucji". - Apelujemy do pana prezydenta, by nie zgadzał się na taki wariant - powiedział Kulesza podkreślając, że Andrzej Duda ślubował strzec konstytucji.

- W konstytucji jest jasno (napisane - red.), że przekazywanie nowych kompetencji na rzecz instytucji międzynarodowych może się odbyć tylko za zgodą Sejmu większością kwalifikowaną 2/3 - argumentował poseł.

Ocenił, że jeśli decyzja zostanie w krytykowany przez niego sposób podjęta, to będzie analizowana przez przyszłe pokolenia, które "dokładnie będą pamiętać daty, w których Polsce zostały odebrane kolejne kompetencje, w których zaczęła się rodzić Unia Europejska jako jedno superpaństwo".

- Wzywamy pana prezydenta do tego, żeby przeciwstawił się polityce kapitulacji wobec Brukseli, jaką prowadzi rząd Morawieckiego - powiedział z kolei poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy).

Krytycznie odniósł się do Funduszu Odbudowy, nazywając go "funduszem zadłużenia". - To fundusz, który nakłada nowe zobowiązania na obywateli wszystkich państw UE, te zobowiązania będą nakładane bezpośrednio przez Brukselę - to są nowe podatki i długi - zaznaczył, wspominając w tym kontekście o odebraniu państwom narodowym podstawowych kompetencji finansowych.

- To jest rzecz przełomowa, która nie może przejść bez echa, która nie powinna przejść w tym parlamencie, a już na pewno nie z pominięciem parlamentu - mówił.