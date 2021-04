Bielan: Szósta rocznica wyboru Gowina na trzyletnią kadencję

- Gowin został wybrany w roku 2015 i trzy lata temu ta kadencja mu minęła, co zresztą stwierdził sąd I instancji - zauważył europoseł. - Jestem spokojny, że sąd w końcu zajmie się tą sprawą od strony merytorycznej, nasze argumenty prawne są bardzo mocne. Gdyby przyjąć interpretację, że szefowie partii mogą rządzić dożywotnio byłoby to złamanie ustawy o partiach politycznych i konstytucji - dodał.

- Postępowania przed polskim wymiarem sprawiedliwości są długie - odparł Bielan pytany o to kiedy, jego zdaniem, postępowanie sądowe ws. tego, kto jest przewodniczącym Porozumienia, się skończy.

- Ja w przeciwieństwie do Gowina na ostatnim kongresie kandydowałem, Gowin się nie odważył, to nie ja jestem źródłem problemów Porozumienia - mówił Bielan pytany o to dlaczego nie odejdzie z partii, w której go nie chcą.

- Mnie niepokoją wypowiedzi Gowina, z których wynika, że chce dołączyć do partii (Donalda) Tuska - mówił też Bielan nawiązując do deklaracji Gowina, który mówił, że chciałby, aby Porozumienie przystąpiło do Europejskiej Partii Ludowej (na czele tej partii stoi obecnie Donald Tusk - red.).