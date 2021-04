Hołownia: Rząd nie ma większości w parlamencie. Będą wybory

- Rząd nie ma dzisiaj większości w parlamencie. Jeżeli mówimy o normalnej demokracji, to jeżeli rząd nie ma większości w parlamencie i nie udaje mu się utrzymać rządu mniejszościowego - a nie uda mu się - to się rozpisuje nowe wybory, bo to znaczy, że rząd utracił większość w społeczeństwie do rządzenia - powiedział na konferencji prasowej Szymon Hołownia.

Zdaniem Szymona Hołowni, w ostatnich tygodniach doszło do intensywnych przebudowań na scenie politycznej. - Proszę zobaczyć, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy. Czekamy na pokaz mocy Jarosława Gowina w sobotę, który będzie próbował udowodnić, że dysponuje realną siłą i postawić się Jarosławowi Kaczyńskiemu - powiedział lider Polski 2050.

- Dzisiaj wszyscy zastanawiają się, czy posłów wystarczy do przeprowadzenia podstawowych rzeczy. To będzie trochę tak, jak pewnie z I wojną światową: nigdy nie wiadomo, gdzie padnie strzał, który sprawi, że zacznie się globalny konflikt. Ja wyczuwam, że to się może stać w ciągu najbliższych paru tygodni - mówił Hołownia.

Dodał, że w takiej sytuacji możliwe będą dwa scenariusze. - Albo to (prezes PiS Jarosław - red.) Kaczyński układa Polskę do wyborów, to Kaczyński sprawia, że ma kontrolę nad wszystkim, kiedy do tych wyborów idziemy, albo udaje nam się zbudować inny układ w tym parlamencie i wtedy możemy mieć gwarancję, że wybory będą uczciwe, demokratyczne, takie, jakie powinny być - powiedział Szymon Hołownia.

Według niego, jeśli w obecnym Sejmie powstanie nowy układ sił, to jego wyłącznym celem byłoby doprowadzenie do wyborów.

Pytany, czy toczą się "realne rozmowy" w tym kierunku lider Polski 2050 odparł: - No pewnie, że są.

- Wszyscy rozmawiają ze wszystkimi i to bardzo intensywnie. Niektóre formacje polityczne chcą zmiany, a niektóre szykują mieszkanie na sprzedać, to znaczy nabierają posłów, budują się, dokupują bibelotów, żeby później mieć silniejszą pozycję negocjacyjną, kiedy trzeba będzie nawiązywać nowe alianse - stwierdził.