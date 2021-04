Szymon Hołownia zaszczepił się przeciw COVID-19. Prezydent Duda: I dobrze. Wyluzujcie

Z wpisu wynikało, że były kandydat na prezydenta był jednym z tych, którzy w czwartek skorzystali na niespodziewanym otwarciu zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 40-59 lat. Decyzję podjęto w związku ze spadkiem dynamiki zapisów wśród osób powyżej 60. roku życia. Ostatecznie rejestrację zawieszono, a osoby, które zapisały się na kwiecień, mają otrzymać nowe terminy szczepień w maju. Nie dotyczy to jednak tych, którym termin szczepienia wypadł do 5 kwietnia. Szef KPRM Michał Dworczyk stwierdził, że zastąpienie ich osobami starszymi jest w tym momencie niemożliwe.

Szymon Hołownia poinformował w mediach społecznościowych, że został zaszczepiony przeciw COVID-19 pierwszą dawką. "Przyznaję: nie miałem pojęcia, gdzie jest Stara Błotnica, ale teraz - dzięki ministrowi Dworczykowi - już wiem. W czasie środowo-czwartkowego zamieszania, system przydzielił mi właśnie ten punkt szczepień, ponad 90 km od domu, ale co tam - przejechałbym nawet 1090" - napisał lider Polski 2050 na Facebooku .

Po czwartkowym zamieszaniu dotyczącym szczepień przeciw COVID-19 Hołownia domagał się dymisji premiera Mateusza Morawieckiego oraz pełnomocnika rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michała Dworczyka. - Dzisiaj rząd pokazał nam, jak kompletnie nie ma honoru i jak bardzo nie traktuje nas jak ludzi, którzy mają swoją godność - mówił w czwartek.

Część komentatorów krytykowała Hołownię, że przyjął dawkę szczepionki, którą mogła otrzymać osoba starsza. Polityk tłumaczył, iż upewnił się dzwoniąc na infolinię, czy jeśli zrezygnuje z terminu, szansę na szczepienie otrzyma senior. Dodał, że w takim wypadku "z radością" odstąpiłby swój termin. "Usłyszałem, że to tak nie działa, że albo przyjadę, albo będzie wolny termin i ryzyko zmarnowania dawki" - napisał.

W niedzielę głos w tej dyskusji zabrał prezydent Andrzej Duda. "Proponuję zostawić Szymona Hołownię w spokoju" - napisał w mediach społecznościowych. "Zaszczepił się, i dobrze. Chciał jak najszybciej? Nie On jeden. Więcej wyrozumiałości dla ludzkiej słabości" - dodał. We wpisie na Twitterze prezydent ocenił, że jakiekolwiek przejawy "hejtu w Wielkanoc" to wstyd. "Wyluzujcie. Wesołego Alleluja!" - zakończył.

Andrzejowi Dudzie odpowiedział Szymon Hołownia. "Nikt, kto szczepienia nazywa słabością, podczas trzeciej fali pandemii, gdy umierają Polki i Polacy, nie ma prawa nazwać siebie samego patriotą" - napisał lider Polski 2050.