Lewica chce, by koncerny nie zarabiały na pandemii

Europejska akcja "Nie dla zysków z pandemii" zakłada m.in. zniesienie patentów na szczepionki przeciwko COVID-19 oraz zwiększenie dostępności do szczepień. Organizatorzy zachęcają do podpisywania inicjatywy, by propozycjami zajęła się Komisja Europejska (potrzeba miliona podpisów).



W Polsce do akcji przyłączyły się m.in. partie tworzące w Sejmie klub Lewicy.

Czytaj także:

Łamanie zasad zw. z koronawirusem? Minister Niedzielski radzi informować sanepid

Zasiadająca w zarządzie krajowym partii Razem Joanna Wicha oceniła, że potrzeba unijnych narzędzi do skuteczniejszej walki z pandemią. - Jako obywatelki i obywatele UE możemy się domagać od Komisji Europejskiej ich wprowadzenia – dodała.