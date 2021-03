Gry Kaczyńskiego, meandry Hołowni i plan Morawieckiego Fot. Jerzy Dudek/Fotorzepa

- A co, jeśli to Jarosław Kaczyński się doigra, prowadząc swoje gry z koalicjantami? A nie Zbigniew Ziobro lub Jarosław Gowin – pytaniem komentuje relacje w Zjednoczonej Prawicy Michal Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej". W piątek Solidarna Polska pomogła w głosowaniu opozycji i minister kultury Piotr Gliński będzie musiał przedstawić informację o zasadach przyznawania rekompensat z Funduszu Wsparcia Kultury. Lista beneficjentów tego funduszu została przez ministerstwo kultury utajniona. - W głosowaniu SP pokazała nam figę. My damy po łapie – zapowiedział Ryszard Terlecki szef klubu parlamentarnego PiS. Tymczasem pojawił się pierwszy sondaż preferencji partyjnych, w którym wygrywa Polska 2050 Szymona Hołowni, z wynikiem 31,26 proc. poparcia. - Poczekajmy na kolejne, ale kłótnie wokół PiS oraz meandrowanie Szymona Hołowni przynoszą efekty – komentuje Szułdrzyński. W drugiej części programu Krzysztof Kowalczyk, kierownik działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej" wyjawi co wyczytał w Krajowym Planie Odbudowy.