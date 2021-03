Były szef CIA: Coraz bardziej mi wstyd, że jestem biały

Brennan wyraził przekonanie, że Republikanie będą "nadal podpalać kraj, tak jak robił to Donald Trump".

- To obrzydliwy pokaz tchórzliwej polityki, na którą naprawdę nie powinno być miejsca w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku - dodał.

Weekendowa konwencja Partii Republikańskiej była okazją do pierwszego publicznego występu Donalda Trumpa od czasu, gdy urząd prezydenta objął Joe Biden. Trump stwierdził, że pod rządami Bidena USA odeszły od hasła "najpierw Ameryka" (America First - hasło wyborcze Trumpa - red.) na rzecz hasła "Ameryka na końcu". Były prezydent po raz kolejny stwierdził też, że w rzeczywistości wygrał wybory prezydenckie z 3 listopada i zapowiedział powrót polityka Partii Republikańskiej do Białego Domu w 2024 roku, choć jednoznacznie nie zadeklarował, że będzie się wówczas ubiegać o prezydenturę. Trump wykluczył jednocześnie możliwość założenia przez siebie nowej partii wskazując, że podział głosów prawicowych wyborców sprzyjałby Partii Demokratycznej.