Kwiatkowski: W rządzie nie ma wspólnoty programowej

Kwiatkowski odniósł się do tzw. Nowego Ładu Prawa i Sprawiedliwości. – Jeżeli będzie to „polski Nowy Ład”, to będzie to proste, ale jeżeli będzie to „PiS-owski Nowy Ład”, to oczywiście nic z tego nie będzie – stwierdził polityk.

Krzysztof Kwiatkowski wskazywał również w tym kontekście na nieprawidłowości przy przyznawaniu gminom środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Wszyscy pamiętamy jak jesienią ubiegłego roku rząd poprzez wojewodów dzielił pieniądze z tzw. drugiej transzy inicjatyw samorządowych, co spowodowało, że te pieniądze prawie wyłącznie trafiły do miast i gmin rządzonych przez samorządowców z PiS-u. Na szesnaście miast wojewódzkich pieniądze trafiły do jednego lub dwóch miast. W województwie Łódzkim najmniejsza kilkutysięczna gmina dostała pieniądze na kilka projektów, a Łódź, która ma ponad 700 tysięcy mieszkańców, nie dostała ani złotówki na żaden projekt. Jeżeli będziemy mówić o Nowym Ładzie, to musi on obejmować sprawiedliwy podział pieniędzy, które będą nadchodzić z funduszy europejskich – ocenił senator.