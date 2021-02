Platforma Obywatelska przedstawiła projekt #ReceptaNaKryzys

Podczas sobotniej konferencji prasowej pod hasłem "Recepta na kryzys" Borys Budka przedstawił "trzy kroki ku normalności". Mają one pozwolić Polsce "znów się rozwijać. To skrócona recepta na sukces" - mówił Budka.

W pakiecie rozwiązań jest obniżenie podatku VAT do 5 proc. na okres jednego roku dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej. "Będzie to znakomity impuls dla całej gospodarki" - oświadczył szef PO.

Drugi projekt to podwyższenie minimalnej kwoty wolnej od podatku do wysokości 10 tys. zł. "Praca w Polsce musi się opłacać. Wszyscy, którzy płacą podatki muszą mieć pewność, że jakaś ich część zostanie w ich kieszeni" - wyjaśnił Budka.



Kolejny plan to zwrot przez państwo kosztu dwóch semestrów studentom, którzy stracili pracę.