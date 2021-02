Kreml tłumaczy słowa Ławrowa o zrywaniu stosunków z UE

- To duży błąd mediów, który zmienia znaczenie (słów Ławrowa) - dodał, cytowany przez TASS.

Do słów Ławrowa odniósł się rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Oświadczył, że media informowały o wywiadzie szefa MSZ używając tytułów, które bez kontekstu były sensacyjne.

- Nie chcemy izolować się od świata, ale musimy być na to przygotowani. Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny - powiedział Siergiej Ławrow.

W serwisie internetowym rosyjskiego MSZ zamieszczono w piątek fragment wywiadu z Siergiejem Ławrowem . "Czy zmierzmy do zerwania z Unią Europejską?" - padło pytanie.

- Chodzi o to, że nie chcemy tego (zrywać relacji z UE - red.), ale dążymy do rozwijania stosunków z Unią Europejską. Jeżeli jednak UE zdecyduje się pójść tą drogą (nałożenia sankcji zagrażających rosyjskiej gospodarce - red.), to tak, będziemy gotowi, ponieważ trzeba być gotowym na najgorsze - powiedział Pieskow.

Ocenił, że takie stanowisko miał na myśli Ławrow i że wymowa słów szefa MSZ została wypaczona.

Według Pieskowa, wypowiedź Ławrowa nie wymaga "żadnego potwierdzenia". - Oczywiście, jeżeli staniemy w obliczu najbardziej destruktywnej polityki, która powoduje szkody dla naszej infrastruktury i naszych interesów, to Rosja powinna być z wyprzedzeniem przygotowana na takie wrogie kroki - oświadczył rzecznik Putina.

Stosunki między Rosją a Zachodem pogorszyły się po tym, jak aresztowany i skazany został rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Sytuację zaogniła decyzja Rosji o wydaleniu trójki dyplomatów - z Polski, Niemiec i Szwecji - za "uczestnictwo w nielegalnych wiecach poparcia Aleksieja Nawalnego". Decyzja została ogłoszona, gdy z wizytą w Moskwie przebywał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.