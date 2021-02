Wójcik: Ludzie muszą to wiedzieć - będziemy płacili za długi innych krajów

- Dochodzi do uwspólnotowienia długu. Czyli Unia Europejska zaciąga w naszym imieniu dług, w ciągu najbliższych kilku lat będziemy wydawać te pieniądze, a w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będziemy je spłacać - powiedział minister Michał Wójcik (Solidarna Polska), odnosząc się w TVN24 do ustaleń grudniowego szczytu UE.

Na ostatnim posiedzeniu rządu jednym z tematów był projekt ustawy o ratyfikacji decyzji dotyczącej unijnego funduszu odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki ocenił wynegocjowanie porozumienia w sprawie budżetu UE za sukces. Inaczej do sprawy podchodzi koalicyjna Solidarna Polska, która krytykuje mechanizm warunkujący wypłatę funduszy unijnych od praworządności. Do sprawy odniósł się w TVN24 minister Michał Wójcik z partii kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę. Nie chciał ujawnić szczegółów posiedzenia Rady Ministrów. - Jest klauzula tajności - tłumaczył. - Mamy jednoznaczny punkt widzenia, że w czasie szczytu Rady Europejskiej niestety mogło dojść do zaakceptowania takiego mechanizmu, który jest szalenie niebezpieczny dla naszego porządku prawnego, mówię o mechanizmie łączenia praworządności ze środkami unijnymi; ale są też inne wątpliwości - powiedział. Poniżej dalsza część artykułu

Michał Wójcik pytał, jaki przepis upoważnia Unię Europejską do "grzebania w naszym porządku prawnym". Minister nie zgodził się z opinią, że to art. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. - Żeby mieszać w porządkach prawnych krajów członkowskich Unii Europejskiej musi być konkretny przepis, konkretna podstawa. Artykuł 2. nie jest taką podstawą. Gdyby nią był, to w każdym przypadku UE mogłaby robić to, co by jej się podobało. No nie może być tak, nie ma takiego przepisu - mówił. Wójcik ocenił, że dyskusja na temat praworządności w Polsce jest "cokolwiek niepotrzebna", ponieważ Polska jest krajem praworządnym.

"Nie potrafią dbać o to, żeby zabezpieczyć zdrowie obywateli" Zdaniem ministra, Komisja Europejska powinna zajmować się nie polską praworządnością, lecz życiem i zdrowiem obywateli UE. - Bo nie potrafią dbać o to, żeby zabezpieczyć zdrowie obywateli. Chodzi o szczepionki, chodzi o to, co zrobili. To jest skandaliczna rzecz, absolutnie. Dlaczego o tym nie rozmawiamy? Mamy rozmawiać o praworządności? Dobrze, rozmawiajmy o różnych rzeczach. Mamy rozmawiać o zielonej energii? Rozmwiajmy. Proszę zobaczyć, co się stało w Szwecji - brudna energia, która była ściągana z Polski jeszcze niedawno, dlatego że z OZE nie mogli wyprodukować tyle prądu, ile kraj potrzebował - mówił Michał Wójcik.