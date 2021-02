Czy UE dostanie szczepionki, a Piebiak fotel w KRS?

W drugiej części programu Wojciech Tumidalski, dziennikarz działu prawo w "Rzeczpospolitej" i Cezary Szymanek rozmawiają o pozwach przeciwko Skarbowi Państwa za lockdown, jakie wpłynęły do Prokuratorii Generalnej. - To było do przewidzenia i to jest najprawdopodobniej początek lawiny – mówi Tumidalski. Pytany natomiast, czy i w jaki sposób odpowiedziałby na apel Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra sprawiedliwości o poparcie jego kandydatury do nowej KRS odpowiada…

"Rzecz W Tym" – wtorek, 2 lutego 2021 r.