Zbigniew Girzyński zawieszony w prawach członka PiS

Decyzja Jarosława Kaczyńskiego ma związek z publikacją toruńskiego dziennika „Nowości”. Gazeta napisała, że w poniedziałek Girzyński mógł zostać zaszczepiony przeciw Covid-19 jako pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

„Pan Poseł Girzyński decyzją Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego został w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach członka PiS” - poinformował we wtorek wieczorem Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego PiS. „Zasady obowiązują wszystkich” - dodał.

Według przyjętych zasad, w ramach grupy I szczepieniom mogli być poddawani m.in. „nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna” oraz „inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami (zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia)”. Jednak Michał Dworczyk, szef KPRM, tłumaczył, że choć od 25 stycznia ruszą szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej, to „w pierwszej kolejności będą to seniorzy powyżej 70 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej, potem osoby powyżej 60 lat, nauczyciele i służby mundurowe”.