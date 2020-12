Michał Woś: Solidarna Polska rozważy wyjście z koalicji. Ogłaszany sukces jest błędem

Wiceprezes Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś skomentował w rozmowie z Radiem Plus przebieg negocjacji Polski ws. budżetu UE oraz rozporządzenia wiążącego kwestię wypłaty funduszy unijnych z kryterium praworządności. - Rozporządzenie o warunkowości, które może być taką ideologiczną pałką do używania przez instytucje europejskie, nie zmieniło się ani o przecinek - powiedział. - Wszystkie sukcesy, które są teraz ogłaszane, odnoszą się wyłącznie do konkluzji. A czym są konkluzje Rady Europejskiej? To jest bardzo proste. Na pewno zgoda, i tutaj to jest stanowisko Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry, jest oświadczenie ministra Zbigniewa Ziobro, zgoda na rozporządzenie takim, jakim było, bez zmiany ani przecinka, bez prawnych zabezpieczeń jest błędem. Pewnie prędzej czy później to się okaże (…) - dodał. - Nie ma entuzjazmu wśród wielu osób. Konkluzje RE, czyli ogłaszany sukces, to nie jest żaden sukces. To jest po prostu błąd. Zgodziliśmy się na świstek deklaracji politycznych, na kawałek papieru - ocenił.



