Izrael znów czekają wybory? Beni Ganc za rozwiązaniem Knesetu

- To nie jest czas na wybory. To jest czas na jedność - mówi Netanjahu.

Rząd Netanjahu i Ganca został sformowany w kwietniu. Ganc w ramach umowy koalicyjnej miał zostać premierem w listopadzie 2021 roku.

Przeciwnicy polityczni Netanjahu uważają, że celowo nie chce on przyjąć budżetu, by doprowadzić do upadku rządu co uchroni go przed koniecznością przekazania stanowiska premiera Gancowi.

Ganc wezwał Netanjahu do przyjęcia budżetu przez rząd. W innym wypadku - jak dodał - kraj czekają w marcu wybory do Knesetu.