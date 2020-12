W Radiu Plus wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki był pytany, czy utworzenie przez 25 państw odrębnego mechanizmu byłoby porażką Polski. - No tak, tylko znaleźliśmy się w niezwykle trudnej sytuacji, która wynika z faktu, że większość w tej chwili, która stoi za Brukselą, za propozycjami, które zgłasza Komisja, ta większość jest trudna dla nas - powiedział polityk.

Prowizorium będzie oznaczało cięcia – głównie w polityce spójności – o 25–30 mld euro w stosunku do tego, co jest wetowane przez Polskę. Bruksela uważa też, że jest możliwe już w styczniu zawarcie alternatywnego porozumienia o funduszu odbudowy przez 25 państw – bez Polski i Węgier.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że większość 25 państw UE chce "ograniczyć bardzo radykalnie naszą suwerenność" i "w sposób bardzo znaczący naruszyć traktaty, które obowiązują".

Czy ewentualne prowizorium budżetowe i brak możliwości skorzystania z funduszu odbudowy to nie zbyt duże ryzyko? - To byłby bardzo poważny kłopot, choć nie tak poważny, jak czasem się to próbuje przedstawiać - ocenił szef klubu PiS.

- Staramy się doprowadzić do kompromisu, który byłby dla nas do przyjęcia, to znaczy do rezygnacji przez większość, o której mówimy z postulatu, na który zgodzić się nie możemy - mówił Terlecki.

- Jesteśmy przekonani, że to my mamy rację, bo ta większość chce naruszyć traktat, który wszyscy podpisaliśmy - dodał.