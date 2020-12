Były prezydent Francji pójdzie do więzienia?

Sarkozy, prezydent Francji w latach 2007-2012, w poniedziałek przekonywał sąd, że "nigdy nie dopuścił się najmniejszego aktu korupcji" i zapowiedział, że zrobi wszystko co w jego mocy, by oczyścić swoje dobre imię w czasie procesu.

Herzog miałby też stracić prawo do wykonywania zawodu na pięć lat.

Były prezydent wyraził zadowolenie z perspektywy uczciwego procesu po tym jak przez "sześć lat nurzano go w błocie".

- Co zrobiłem, by sobie na to zasłużyć? - pytał.

Dowodami w sprawie są nagrania z rozmów między Herzogiem i Sarkozym.

W sprawie o wyłudzenie pieniędzy od Liliane Bettencourt Sarkozy został oczyszczony z zarzutów.

W przeszłości tylko jeden były prezydent - Jacques Chirac - został postawiony przed sądem po ustąpieniu z urzędu. Skazano go na dwa lata w zawieszeniu za stworzenie fikcyjnego stanowiska w paryskim ratuszu wykorzystywanego do finansowania jego partii w czasach, gdy był merem stolicy Francji.