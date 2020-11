Francja: Parlament za zakazem dyskryminacji z powodu akcentu

Maksymalna kara za dyskryminowanie kogoś z tych powodów to trzy lata więzienia i grzywna w wysokości 45 tysięcy euro.

Patricia Miralles, córka emigrantów z Afryki Północnej mówiła, że była obiektem drwin, gdy w młodości posługiwała się algierskim akcentem.

Przeciwko zmianom w prawie głosował z kolei Jean Lassale, który - mówiąc z silnym akcentem charakterystycznym dla południowo-zachodniej Francji - przekonywał, że "nie żąda, by chronić go za to, że jest kim jest".

Minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti wyraził przekonanie, że jest "bardzo przekonany" o konieczności zmian w prawie w tym zakresie.

W ubiegłym miesiącu Jean-Luc Melenchon, lider skrajnie lewicowej partii Niepokorna Francja, został nagrany, gdy - na pytanie dziennikarza zadane z silnym, południowym akcentem odparł: "Czy ktoś może mi zdać to pytanie po francusku?".