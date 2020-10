Minister Niedzielski: Wprowadziliśmy dużo obostrzeń, ale wirus jest wszędzie

Jak dodał, jednym z czynników branych pod uwagę była liczba zleceń na testy na koronawirusa wystawianych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - Po takim sygnale z początku tygodnia, że mieliśmy spadek zleceń, liczyliśmy na to, że troszkę wyhamuje dynamika dziennych zachorowań. To się niestety nie stało - przyznał Niedzielski.

Dlaczego dopiero dziś i to po południu szef rządu ogłosił, że jutro nekropolie będą zamknięte? Pytany o to w TVN24 minister zdrowia powiedział: - Nie ma łatwych decyzji.

- Taki jest charakter pandemii, ona jest na takim etapie, że wirus jest wszędzie, można powiedzieć, praktycznie wszędzie i jest bardzo trudno zahamować jego działanie - powiedział minister. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o arsenał środków do walki z epidemią to "nam w tym arsenale już dużo środków nie zostało, wbrew pozorom". - Wprowadziliśmy dużo obostrzeń - maseczki, wycofanie dzieci ze szkół i inne kroki - dodał.

- To, że się nie pojawiają, to można zadać pytanie co by było gdybyśmy tych obostrzeń nie wprowadzili. To prawdopodobnie byśmy mieli liczbę nie 21,6 tys. (nowych przypadków SARS-CoV-2 - red.), tylko być może trzydzieści kilka albo i więcej - mówił Niedzielski.

Minister zdrowia zmartwiony masowymi protestami

W piątek w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób protestuje na ulicy przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstracje odbywają się także w innych miastach.

Pytany, czy rozumie oburzenie ludzi na ulicach szef resortu zdrowia odparł, że "wszyscy widzimy te same obrazki". - Jestem zmartwiony, bo mając główne zadanie w postaci walki z pandemią patrzę z ogromnym niepokojem na to co się dzieje na ulicach - powiedział Niedzielski oceniając, że z punktu przebiegu epidemii moment orzeczenia TK był niefortunny. - Ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa poprzez duże zgromadzenia, które są zawsze bardzo transmisyjnym miejscem dla wirusa jest dla mnie bardzo niepokojące - dodał.

Czy rząd ma symulacje przewidujące skutki epidemiczne protestów? - Mamy modele analityczne, ale nie będę epatował liczbami. Chcę tylko odwołać się do przykładu amerykańskiego, gdzie patrzyliśmy co się zadziało z pandemią po protestach, które odbywały się pod hasłem Black Lives Matter. Tam dochodziło do eskalacji. Troszkę trzeba tę analogię podzielić przez dwa, bo protesty u nas mają zupełnie inny charakter, skupiają inną grupę wiekową, ale to też ma swoje konsekwencje z punktu widzenia pandemii koronawirusa - mówił

Podkreślił, że najbardziej narażeni na konsekwencje zachorowania na COVID-19 są ludzie starsi. Minister zdrowia zaapelował do uczestników protestów, by nie kontaktowali się z osobami bardziej narażonymi, w tym starszymi z wielochorobowością.