PiS i Konfederacja chwalą decyzję TK. "Cios w aborcyjny przemysł śmierci"

W czwartek Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek 119 posłanek i posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją dwóch przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej.

TK uznał, że przepisy dotyczące aborcji eugenicznej jest sprzeczny z Konstytucją. Decyzję Trybunału krytycznie ocenili politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

"W Sejmie Kaczyński stchórzył przed kobietami. Dziś użył pseudotrybunału z dublerami i partyjnymi nominatami, by zmuszać Polki do heroizmu. To po prostu nieludzkie" - komentowali.

Decyzję Trybunału chwalili politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. "Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci to nie tylko symbol człowieczeństwa. To także dziejowy fundament chrześcijaństwa oraz cywilizacji łacińskiej - fundament, który był, jest i pozostanie siłą Polski. Także w obliczu ateizacji i islamizacji Zachodu" - napisał Adam Andruszkiewicz.