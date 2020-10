Chile zagłosowało przeciw konstytucji Pinocheta

Konserwatywny rząd Chile porozumiał się z centrolewicową opozycją ws. rozpisania referendum, po tym jak w kraju doszło do gwałtownych demonstracji ulicznych, których uczestnicy protestowali przeciwko nierównościom w systemie emerytalnym, a także w dostępie do edukacji i ochrony zdrowia.

- To początek drogi, przez którą razem przejdziemy, by osiągnąć zgodę co do nowej konstytucji Chile - powiedział prezydent, który był zwolennikiem utrzymania obecnej konstytucji.

Nowa konstytucja ma być poddana pod referendum w połowie 2022 roku.

Po zakończeniu głosowania w referendum zwolennicy zmian w konstytucji świętowali m.in. na ulicach Santiago.

Obecna konstytucja została przyjęta po plebiscycie w 1980 roku - poparło ją wówczas 66 proc. głosujących. W czasie jej nadawania w kraju nie działały partie opozycyjne.

Do referendum ws. nowej konstytucji początkowo miało dojść w kwietniu - ale głosowanie zostało przełożone w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.