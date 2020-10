Protesty, a prezydent milczy. Minister: Nie ma warunków do transmisji

Odnosząc się do protestów Andrzej Dera ocenił, że to, co dzieje się na ulicach, to "próba destabilizacji naszego państwa". - To jest próba anarchizacji przez środowiska lewackie, która nie ma nic wspólnego z orzeczeniem TK. To tylko kolejny pretekst dla opozycji, żeby zaatakować istniejący porządek prawny - stwierdził.

Minister zaznaczył, że orzeczenie TK było oparte o jednoznaczne zapisy konstytucji.

- To środowisku lewicowemu nie wystarcza, ono chce innego porządku, nie chce przestrzegania konstytucji - ocenił Dera. Dodał, że rok temu przedstawiciele tego środowiska wykrzykiwali na ulicach "konstytucja, konstytucja", a dzisiaj mówią "zupełnie coś odwrotnego".

Odnosząc się do ataków na kościoły i przerywania mszy Andrzej Dera powiedział, że przeciwko takiej formie protestów "musi być generalny sprzeciw". Zdaniem ministra, za zakłócanie mszy, naruszanie wolności do wyznania, profanowanie miejsc pamięci i fizyczne atakowanie księży i wiernych odpowiadają "bojówki lewackie". - To jest wykorzystywanie pewnego napięcia, które zostało wywołane orzeczeniem TK do anarchizowania kraju. To jest robione już od dłuższego czasu w naszym kraju - mówił w Radiu Plus Dera.