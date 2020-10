Rząd: Instalujcie ProteGO Safe. Wicepremier: Mam stary telefon

"Aplikacja ProteGO Safe to realna pomoc dla nas wszystkich. Dzięki niej szybciej wrócimy do normalnego życia. Ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej osób. Zachęć znajomych do pobrania, zainstalowania i korzystania z aplikacji" - tak na stronach rządowych reklamowana jest aplikacja ProteGO Safe, która według rządu ma pomóc "w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią" i "informuje o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem".

Minister kultury i sportu dodał, że takie aplikacje są stosowane na całym świecie. Według niego, dzięki podobnej aplikacji "w dużej mierze powstrzymano czy zminimalizowano" epidemię w Korei Południowej.

- Chodzi o to, żeby łatwo można było zidentyfikować osoby, które miały styczność z kimś, kto jest zakażony. I po to tylko to jest, no już nie przesadzajmy - powiedział.

Gliński ocenił, że "dobrze by było, żeby wszyscy Polacy" stosowali aplikację. - Większość faktycznie żyje z telefonem. Ja do niej nie należę, to prawda, i funkcjonuję troszeczkę w innej sytuacji jako osoba wykonująca specyficzny zawód - stwierdził wicepremier. - Natomiast jest apel do wszystkich obywateli, żeby tę aplikację stosowali - podkreślił.